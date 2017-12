Rottenburg Konzerte veredeln das neue Jahr

Am 10. Juni konzertiert das Vogler-Quartett in der Zehntscheuer, das führende deutsche Quartett wird Auszüge aus der "Kunst der Fuge" von Johann Sebastian Bach spielen und zudem Werke von Robert Schumann und Grigori Frid. Mit dem Eliot Quartett wird es wieder ein weiteres Highlight in der Konzertreihe der "Rottenburger Konzerte" geben, am 23. September spielen die Musiker Werke von Mozart, Maurice Ravel und Shoichi Yabuta. Am 7. Oktober konzertiert das Quatuor Modigliani, ein französisches Ensemble von Weltrang, auf dem Programm stehen Werke von Dimitri Schostakowitsch, Johannes Brahms und Kaija Saariaho. Einer der Höhepunkte folgt am 18. November, wenn das Trio con Brio Copenhagen in der Zehntscheuer auftreten wird. Die drei Ausnahme-Musiker spielen Werke von Mendelssohn Bartholdy, Dimitri Schostakowitsch und Bent Sörensen.

Am 16. Dezember wird die Pianistin Silke Avenhaus mit einem brillanten Programm konzertieren. Ausgewählt wurden Werke von Schubert, Schostakowitsch und Bernd Redmann sowie von Lera Auerbach. Mit der Konzertreihe will Karl Friedrich Baur auch jungen Musikern eine Chance geben, zudem sollen alte Hörgewohnheiten mit oftmals unbekannten Werken aufgebrochen werden.