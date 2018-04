Zehn Konfirmanden aus der Pfarrgemeinde Eckenweiler traten am Sonntag in der Ergenzinger Christuskirche zum ersten Mal an den "Tisch des Herrn" und feierten mit Pfarrerin Els Dieterich gemeinsam das Abendmahl: Konfirmiert wurden: Leander Bäder (Rohrdorf), Jasmin Eisemann, Martin Alexander Erhardt, Xenia Grüninger, Anika Kiefer, Yann Wahl (alle Weitingen), Diana Kiefer, Sven Niklas Rudolf und Maximilian Schneider (Eckenweiler), Casy-Jean Löprich (Ergenzingen). Der von Pfarrerin Els Dieterich gehaltene Festgottesdienst wurde vom Posaunenchor Eckenweiler-Ergenzingen musikalisch umrahmt. Foto: Ranft