Rottenburg Kolping schwebt hier über allem

Der katholische Ortsgeistliche, Pfarrer Klaus Rennemann, bezeichnete Weihnachten als ein Fest, das viele Gefühle und Emotionen hervorrufe und unterhielt die Besucher mit Gesang zu Weihnachtsmusik aus der "Konserve".

Ein Wermutstropfen fiel allerdings in den Freudenbecher dieses Seniorennachmittages: Der Nikolaus kam nicht und das am Nikolaustag. Allerdings, so sagte die treue Seele des DRK-Ortsvereins Ursel Huber: "Wir haben uns wirklich bemüht, jemanden zu finden, der in das Nikolauskostüm schlüpft, haben aber leider nur Absagen erhalten."

Für die Bedienung an diesem Nachmittag hatten sich im Übrigen die Firmlinge im Rahmen ihres Sozialprojekts zur Verfügung gestellt.