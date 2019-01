Rottenburg Kindergartengebäude wird im laufenden Jahr saniert

Schon die Einwohnerzahl habe sich gut entwickelt. Sie stieg von 1271 auf 1286 Einwohner am Ende des Jahres. 2017 gab es neun Geburten, im Jahr 2018 waren es bereits 15 Geburten. Hier macht sich die Ausweisung der Neubaugebiete in den vergangenen Jahren bemerkbar. Positiv sind diese erhöhten Geburtenzahlen sowohl für den Kindergarten als auch für die Schule. Hier wird es dann Jahrgangsklassen und keine Kombi-Klassen mehr geben. Das Kindergartengebäude wird 2019 saniert, dies ist im Haushalt dargestellt. Auch an eine Erweiterungsfläche ist gedacht.

Für die Grundschule gibt es stabile Zahlen. Derzeit besuchen 36 Kinder die Schule, in drei oder vier Jahren werden es 50 bis 60 Kinder sein. Positiv wertete Schuh auch die drei Spielorte Schlosscheuer, Schlosssaal und Schlosshof. Hier gab es eine Steigerung von 46 auf 56 Veranstaltungen. Jede Woche gab es somit im Durchschnitt mindestens eine Veranstaltung. Das Sommerferienprogramm war auch erwähnenswert, sechs Programmpunkte wurden hier angeboten.

2018 gab es auch eine Einwohnerversammlung, und man habe auch die Hausaufgaben aus dem Haushalt erledigt, so Schuh. Das Rathaus wurde saniert, es gab neue Fenster für den Schlosssaal, zudem wurde gestrichen. Das Kriegerdenkmal wurde rundum und die Schlossmauer teilweise saniert. Für dieses Jahr steht nun noch der Bebauungsplan Untere Wiesen an.