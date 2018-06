Rottenburg Kindergarten bekommt mehr Platz

So wird in erster Linie eine Vergrößerung des Kindergartens im Haushalt angemeldet. Zudem soll die Feuerwehr einen neuen Boden in ihrem Feuerwehrhaus bekommen. Auch werden neue Parkplätze im Gebiet beim Wasserbehälter angemeldet. Ein Minikreisverkehr beim Rohrdorfer Weg sowie eine Urnenstele im Friedhof sind weitere Punkte der Haushaltsanmeldungen. Auch das Thema Feldwege soll berücksichtigt werden. Im Neubaugebiet sollen Wurzelbrücken entstehen, zwischen denen dann Parkplätze geschaffen werden sollen.

Der Friedhof soll zudem endlich zwei variable Lautsprecherboxen bekommen. Eine Hälfte soll über den Haushalt finanziert werden, die andere über Restmittel. So soll erreicht werden, dass die Anschaffung noch in diesem Jahr erfolgen kann. Der Dachausbau des Kindergartens könne nicht realisiert werden, sagte Ortsvorsteherin Carmen Hess, da die Statik dies nicht zulässt. Daher komme nur ein Anbau an das jetzige Gebäude infrage, so Hess. Der Kindergarten bekomme mehr Lagerplatz, zudem solle ein Büro für die Erzieher entstehen. Zudem würde es einen weiteren Gruppenraum geben und Lagerplätze für das Dorfhaus. Auch könnte ein Archivraum entstehen.

Eine Kostenermittlung soll nun für den Anbau erstellt werden. Auch sei der genaue Zeitplan ein wichtiges Thema, so Hess. Zwei Jahre könnte es dauern, bis der Anbau fertiggestellt sein wird, so Hess. Bis dahin könnte eine weitere Kindergartengruppe in Containern neben dem Dorfhaus untergebracht werden. Hier war sich der Ortschaftsrat einig, dass dies eine gute Lösung für den derzeitigen Platzmangel wäre.