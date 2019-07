Rottenburg Kind angefahren - Polizei sucht SUV-Fahrerin

Die Zehnjährige war zwischen 12.15 Uhr und 12.30 Uhr mit dem Fahrrad in der Niedernauer Straße unterwegs. Sie fuhr auf dem Gehweg. An der Kreuzung mit der Martinsstraße kam es laut Polizei dann zu dem Unfall mit dem SUV. Die Autofahrerein wollte offenbar von der Martinsstraße in die Niedernauer Straße einbiegen. Dabei erfasste sie die Zehnjährige. Das Kind stürzte. Zusammen mit einem Passanten half die Frau dem Kind auf und sammelte die Schulsachen des Mädchens ein. Anschließend verließ sie die Unfallstelle, ohne ihre Kontaktdaten zu hinterlassen.

Der Passant brachte das Kind nach Hause. Wie sich herausstellte, war das Mädchen so schwer verletzt worden, dass es mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und operiert werden musste.

Die Polizei sucht Zeugen. Die SUV-Fahrerin wird als 55 bis 65 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und korpulent beschrieben wird. Sie hat kurze, dunkelbraune Haare und trägt eine Brille. Hinweise unter Telefon 07071/972-8660.