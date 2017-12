Rottenburg Kaum ein Ort ohne närrisches Treiben

Dann setzte ein regelrechter Fastnachtsboom ein. Bis 1985 verdoppelte sich die Zahl der Narrenzünfte auf 16 und bis 1995 kletterte der Bestand auf sage und schreibe 43 Zünfte. Wobei von den 27 Neugründungen lediglich neun in die Zeit von 1985 bis 1990 und die restlichen 18, also zwei Drittel, in die Jahre 1990 bis 1995 fielen. Obwohl sich die genannten 43 Vereine auf nur 33 Gemeinden konzentrierten, weil in einigen Orten zwei Zünfte nebeneinander entstanden waren, besaßen 1995 im Landkreis Tübingen von 61 Gemeinden noch ganze 28 keinen Fastnachtsverein. Das ist umso erstaunlicher, als ein Großteil des Kreisgebietes altwürttembergisch-evangelisches Territorium einschließt und damit eigentlich alles andere als ein fruchtbarer Boden für fastnächtliche Aktivitäten war.

Sogar in Tübingen sind die Narren angekommen

Mittlerweile hat aber sogar die Universitätsstadt Tübingen mehrere Narrenzünfte, und was vor 30 Jahren noch völlig undenkbar gewesen wäre, einen jährlichen Fastnachtsumzug, der von Zuschauern und Narren stark frequentiert wird.

Mittlerweile hat sich die Zahl der fastnachttreibenden Vereine noch einmal vergrößert. Man kann die Ortschaften, in denen keine organisierte Fastnacht stattfindet, faktisch an einer Hand aufzählen.

Eine wahre Begebenheit, die sich Anfang der 1980er-Jahre in Tübingen abspielte, zeigt auf, wie wenig man damals in der Universitätsstadt mit dem fastnächtlichen Treiben am Hut hatte.

Damals hatte ein Ergenzinger Bürger die Weinstube Rebstock in der Tübinger Ammergasse gepachtet und da er mit der Fastnacht vertraut war, lud er die örtliche Narrenzunft in sein Lokal ein, um mit den Narren eine zünftige Wirtshausfasnet zu feiern. Die Ergenzinger rückten dann mit ihren Masken und der Zunftkapelle "Fleckahuper" unter lauten Narri-Narro-Rufen in die Weinstube ein. Die anwesenden Gäste honorierten den Einzug der Narren mit ungläubigem Staunen und Kopfschütteln und binnen kurzer Zeit verließen sie Hals über Kopf das Lokal. Der letzte Gast verabschiedete sich mit der Bemerkung: "Ihr seid doch alle bekloppt".

Die Zeit wandelt sich, die Menschen wandeln sich und auch die Fasnet wandelt sich. Dieser vom Volkskundler Werner Mezger der Universität Freiburg geprägte Satz trifft insbesondere auch auf den Landkreis Tübingen zu.

Dass mittlerweile auch in den altwürttembergischen, evangelischen Gemeinden Narrenzünfte entstanden sind, wird jedenfalls kritisch gesehen.

Ist die Fastnacht nur "nachgemacht"?

Die etablierten Fastnachtsmacher sprechen da gerne von einer "nachgemachten" Fastnacht, was so aber nicht stimmt. In den Pfarrchroniken vieler Gemeinden findet man Hinweise auf abgehaltene Fastnachtsbälle, die von Vereinen, aber auch von Rekrutenjahrgängen veranstaltet wurden.

Diese hatten, wie übrigens auch bei den alteingesessenen Narrenvereinen, bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts einen karnevalistischen Einschlag. Dennoch sind diese Überlieferungen ein Indiz dafür, dass auch früher in den evangelischen Gemeinden, die Fastnacht beileibe kein Fremdwort war.

Unter dem Strich bleibt festzustellen, dass sich viele der im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts gegründeten Narrenzünfte etabliert haben und sich auch den Regeln der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht unterwerfen.

Letztlich sind auch zwei renommierte Narrenringe im Landkreis Tübingen vertreten. Da ist zum einen die Landschaft Neckar-Alb der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte zu nennen. Ihr gehören die Narrenzunft Rottenburg, die Butzenzunft Kiebingen, sowie die Butzenzunft Hirrlingen an. Zum andern der närrische Freundschaftsring Neckar-Gäu, mit den Zünften Bierlingen, Bühl, Ergenzingen, Felldorf, Hirschau, Schwalldorf, Seebronn, Wolfenhausen und Wurmlingen.