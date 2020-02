Rottenburg Kamera filmt Wolf in Bad Niedernau

Die Kamera löste am vergangenen Montag, 24. Februar, aus und filmte den Wolf gut 20 Minuten lang. "Den Schafen ist zum Glück nichts passiert", berichtet Sonja Saile.

Die Sichtung des Wolfes in Bad Niedernau wird nun beim Umweltministerium als "eindeutiger Nachweis" der Kategorie C1 geführt. "In der Tabelle sind die C1-Nachweise in Baden-Württemberg aufgeführt, da nur diese die Anwesenheit eines Wolfes zweifelsfrei bestätigen", heißt es auf der Internetseite des Ministeriums.