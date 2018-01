Rottenburg Käpfle-Hexa feiern erfolgreiche Umzugspremiere in Hemmendorf

So nah bei Rottenburg und keine eigene Narrenzunft, das kann doch nicht sein, meinten einige Hemmendorfer. Darunter auch Ludger Geisler, heute Zunftmeister, und noch weitere 20 Interessierte. Man traf sich, hat sich beraten und kam auf die Idee: "Wir werden eine eigene Zunft."

Davor musste man aber einen Hintergrund suchen, also stieg man hinab in Geschichte und Sagen; das Glück war hold, es gab auf dem "Gipfele Käpfle" eine geheimnisvolle Kräuterfrau, die Kranke heilte. Der Frömmste kann nicht in Frieden leben, wenn es einen bösen Neider gibt. Wahrscheinlich war der Scheibus-Deifl neidig und hat sie vertrieben – oder sie ist einfach verstorben. Aber die Käpfle-Hex – die Gute – und der Scheibus-Deifl – der Böse – blieben in Erinnerung. Je älter die Geschichte, umso schöner wird sie in der Vorstellung der Einzelnen. Die Hexen-Larve sieht einer Hexe, bei der damaligen Vorstellung eher einem alten Weib, ähnlich, der Deifl, ihm fehlt der Pferdefuß, ebenfalls.

Das ganze Dorf war voller Vorfreude, sogar auf Privatparkplätzen durften Besucher nach Rücksprache parken. Mehrere hundert Menschen verfolgten begeistert den Umzug.