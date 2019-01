Rottenburg. Im Schwarzen Adler in Rottenburg gibt es am heutigen Donnerstag, 10. Januar, ab 20 Uhr eine Jamsession mit "Honey & The Moon & Band". Mit selbst geschriebenen zweistimmigen Liedern und Coversongs lädt die Band zum Musizieren ein. Die Jam-Session bietet die Gelegenheit für musikalische Begegnungen. Die Gäste sind eingeladen, ihre eigenen Instrumente mitzubringen. Musiker können eigene Songs vortragen oder bei Liedern spontan einsteigen. Das Ziel der Jam-Session ist nicht die Perfektion, sondern die Improvisation – immer mit dem Ziel, sich aufeinander einzulassen, damit etwas Neues entstehen kann. Die Jam-Session im Schwarzen Adler ist immer am ersten Donnerstag im Monat.