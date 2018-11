Rottenburg Inklusion in den Alltag holen

Neu ist auch der Freizeitclub Rottenburg, den Mokka in diesem Jahr gründete. Das inklusive Gruppenangebot für Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren findet einmal im Monat statt. Unter anderem werden Freizeiten organisiert. Zusammen mit diesem Angebot stehe Mokka auf drei Säulen. Dazu kommen noch die weiteren Angebote von Mokka wie Hausaufgabenbetreuung und als dritter Punkt die Beratung und Alltagsbetreuung. Dabei helfen Mitarbeiter Familien zu entlasten, die ein Kind mit Behinderung haben.

Neben der Inklusion ist es Mokka auch ein Anliegen, Menschen mit Migrationshintergrund zu stärken. So bietet der Verein seit rund sieben Jahren die Gruppe "Sprache macht Mütter stark" an. "Das richtet sich an Frauen mit Migrationshintergrund, die aus klassischen Kursen rausfallen, da sie noch sehr kleine Kinder haben", sagt Kläger. Inzwischen gibt es sogar eine Analphabetengruppe mit fünf Teilnehmerinnen. Danach folgt die fortgeschrittenere Gruppe mit zwölf Frauen. Einmal pro Woche findet ein Treffen statt, nebenher ist Kinderbetreuung. "Hier ist dann unser Ziel, dass die Frauen und auch deren Kinder noch in den weiteren Freizeitangeboten Anschluss finden." Schließlich habe man selber viele Mitarbeiter, die einen Migrationshintergrund hätten. "Unsere Projekte sollen deutliche machen: Ich darf so sein wie ich bin", hebt Kläger hervor.

Inzwischen stehe der Verein auf stabilem Fundament. "Wir müssen nicht mehr bangen", berichten die Verantwortlichen. Die Suche nach neuen Räumlichkeiten beschäftigt Mokka derzeit. Die Zentrale befindet sich seit zehn Jahren in der Klausenstraße 25 im ehemaligen Bauhof. Doch die Angebotsvielfalt wächst. Für Rottenburg etwas bieten, damit auch Menschen mit Behinderung und auch alle anderen einen Anlaufpunkt haben und am Alltag teilnehmen können. Das sei oberste Priorität. Aber auch die Teilorte wolle man ansprechen, ebenso über die Grenzen hinaus. Für das kommende Jahr plant Mokka einen Leseclub, zudem soll das Thema Kinderarmut imFokus stehen.

Was macht Mokka?

Der Verein setzet sich ein für Kinder, Jugendliche und Familien unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Religionszugehörigkeit, mit und ohne Behinderung oder Beeinträchtigungen.

Was sind die Angebote?

Spielmobil Knallifax, Nachbarschaftshilfe, Integrationsprojekte, Freizeitprogramme, Schulsozialarbeit, Soziale Gruppenarbeit, Schulkindbetreuung, Schülerhort

Was ist das Ziel?

Mokka will alle Angebote inklusiv gestalten und noch weitere Angebote für Familien und Kinder mit Behinderung entwerfen. Ziel der Arbeit ist die Unterstützung der Teilnehmer zu einem möglichst selbst bestimmten und eigenverantwortlichen Leben. Betroffeme Familien werden individuelle unterstützt und begleitet. Bestehende Möglichkeiten sollen geöffnet werden und neue Angebote geschaffen.