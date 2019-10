Rottenburg Initiative bekräftigt Angebot zur Aufnahme von Flüchtlingen

Es sind die Bilder aus dem Mittelmeer, die immer wieder schockieren. Die überfüllten Schlauchboote mit den Verzweifelten an Bord, vor allem aber die Bilder der Rettungsschiffe, die mit Hunderten Afrikanern auf dem Meer schippern – und teilweise über Wochen keine Erlaubnis erhalten, in Italien oder Malta anzulegen. In diesem Sommer machte die deutschen Kapitänin Carola Rackete Schlagzeilen, die mit ihrer "Sea-Watch-3" und rund 50 aus Libyen kommenden Flüchtlingen wochenlang auf dem Meer ausharrte – und schließlich trotz Verbots der damaligen italienischen Regierung auf der Insel Lampedusa anlandete. Und daraufhin zunächst einmal verhaftet wurde.

Die Beratungen im Rathaus der Neckarstadt dauern Stunden, es geht offenbar darum, ein Papier zu veröffentlichen, dass die Bundesregierung zwar rüffelt – aber auch nicht allzu sehr vor den Kopf stößt. Das Papier, das dabei herauskommt, besteht aus vier eher kurzen und wenig spektakulären Absätzen, man "bekräftigt" darin das Angebot, mehr Gerettete aufzunehmen, verlangt eine "langfristige Lösung" sowie finanzielle Unterstützung. Doch es gibt einen Satz, der sich von der Politik- und Verwaltungssprache deutlich abhebt: "Seenotrettung ist kein Verbrechen und braucht sichere Häfen." Man könnte den Satz auch das Credo der Initiative nennen.

Freilich wird der Name Seehofer in dem Papier nicht erwähnt. Einer Einladung, beim Treffen in Rottenburg zu erscheinen, sei der Minister nicht nachgekommen, bedauert Neher. Er moniert zudem, dass die "Appelle und Angebote" der Initiative vom Innenministerium in Berlin "oftmals mit Nichtbeantwortung beschieden werden" – aber weiter will er in seiner Kritik nicht gehen.

Kehrtwende Seehofers sehen Teilnehmer des Treffens als Erfolg

Immerhin hatte Neher im Sommer das sehr konkrete Angebot gemacht, 43 Afrikaner der "Sea-Watch-3" nach Rottenburg zu holen – vergeblich. Lediglich zwei Bootsflüchtlinge hätten es seitdem in seine Stadt geschafft, nicht eben viel. Zwar beherberge Rottenburg derzeit 1200 Flüchtlinge, doch Platz zur Unterbringung für weitere Afrikaner gebe es genug, sagt Neher und verweist auf das Hochhaus auf dem ehemaligen DHL-Gelände. "Viele in unserer Stadt sagen, wir können und wir wollen es nicht ertragen, was im Mittelmeer derzeit stattfindet."

Bundesweit seien seit den Hilfsangeboten lediglich rund 220 Bootsflüchtige in "Sichere Häfen" gekommen, heißt es. Doch das Fazit in Rottenburg: Es könnten deutlich mehr sein. Natürlich habe man Verständnis dafür, dass die Afrikaner erst einmal von den deutschen Behörden überprüft werden müssten, dass es da gewisse Verfahren gebe, auch dass die Bundesregierung nach wie vor auf eine europäische Lösung zur Aufnahme hoffe. Doch das mit der europäischen Lösung könne noch lange dauern, fürchtet Neher. Man müsse aber jetzt und heute handeln.

Immerhin: Die "Kehrtwende" Seehofers sehen Neher und zahlreiche andere Vertreter in Rottenburg als einen Erfolg. "Noch vor einem Jahr wurde darüber diskutiert: Rettet man, oder nicht", meint Nora Hofstetter von der Initiative "Seebrücke". Jetzt sei es "Seehofer, der die Seenotrettung verteidigt. Das wäre ohne unsere Initiative niemals möglich gewesen."