Rottenburg Infos über die Schule

Die St.-Klara-Schule lädt deshalb am Donnerstag, 1. Februar, auf 17.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung in den Spiegelsaal der alte Turnhalle der Schule ein.

In Klasse 5 werden neue Schülerinnen in die Realschule und in das Progymnasium aufgenommen. In dem offenen Angebot können Schülerinnen bis zum Ende der 6. Klasse prüfen, welcher Weg für sie richtig ist.

Zum Hintergrund teilt die Schule mit: "Gymnasium oder Realschule ist für viele Familien eine schwierige Entscheidung. Oft muss sie zu früh getroffen werden. Eltern und Kinder wissen nicht genau, was sie erwartet.