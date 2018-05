Rottenburg Im Herbst 2019 soll der Neubau stehen

Im neuen Schulgebäude wird es pro Schülerjahrgang eine Etage im Schulgebäude geben. Mehr Platz also für die Schüler, Lehrer und auch für die Ganztagesbetreuung durch den Verein Mokka (Mobile Kinder-Kulturarbeit). Da der Platz für eben die Ganztagesbetreuung nicht ausreichte, fällte der Gemeinderat bereits im Jahr 2016 den Beschluss, den alten und in die Jahre gekommenen Grundschulpavillion abzureißen und an seiner Stelle eine neue dreizügige Schule für maximal 340 Schüler zu bauen. Der ursprüngliche Grundschultrakt wird der unter beengten Verhältnissen leidenden Hohenberg-Werkrealschule zugeschlagen. Zudem wird der Altbau modernisiert.