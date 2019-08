Rottenburg Hupsignal der Züge stört Anwohner

Rottenburg - Jeden Tag ertönt 26 Mal das Hupsignal all jener Züge, die von Tübingen kommend in den Rottenburger Bahnhof einfahren. Sie müssen am unbeschrankten Bahnübergang und in Sichtweite des Umlaufgitters hupen, um Fußgänger auf den Gleisen zu warnen.