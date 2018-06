Rottenburg Holzmann: Ergenzingen ist "von Gewerbe umzingelt"

Den Antrag für die Klausurtagung stellten die Bürger für Ergenzingen, die damit auch innerörtliche Siedlungsflächen untersuchen wollen. Auch soll in der Klausurtagung über Bauvorhaben in Ergenzingen gesprochen werden. Renate Holzmann als Fraktionssprecherin betonte, dass der Ortschaftsrat vor einem Bürgerbegehren zum Herdweg eine Klausurtagung abhalten sollte. Auch sollte man in Ergenzingen Stellung beziehen zu Gewerbeansiedlungen in Ergenzingen-Ost, im Herdweg sowie am Baisinger Flugfeld. Der Regionalplan Neckar-Alb, der auch die Ansiedlung von Gewerbe regelt, werde derzeit überarbeitet, so Holzmann. Oberbürgermeister Stephan Neher müsse die Gewerbeansiedlungspläne im Regionalverband vorstellen. Ergenzingen sei "von Gewerbe umzingelt", so Holzmann. Auch dies müsse in einer Klausurtagung thematisiert werden.

Ortsvorsteher Reinhold Baur betonte, dass Ergenzingen in die Gewerbestrategie der Stadt Rottenburg mit eingebunden sei. Daher müssten die Erweiterungen der Gewerbegebiete diskutiert werden, ebenso auch eine Erweiterung des Gewerbegebietes Höllsteig.

Massiver Widerstand