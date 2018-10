Rottenburg Hoher Besuch aus Nordamerika

Er unterhält als Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) bereits seit einiger Zeit Kontakte zu einer mexikanischen Rektorenkonferenz (ANUIS) und Universitäten dieser Region, in der sich auch deutsche Unternehmen angesiedelt haben. Ziel der Reise war ein Austausch über Lehr- und Forschungsformate im Hochschulsystem sowie die Zusammenwirkung der dualen Ausbildung und Studiengänge in Deutschland mit den Unternehmen in ihrer Region. Klar, dass auch die in Mexiko ansässige deutsche Wirtschaft ein Interesse daran hat, sich dazu auszutauschen und die Systeme miteinander kompatibel zu machen. Dies könnte auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel hierzulande sein und zugleich neue Impulse in das Ausbildungssystem Mexikos geben, heißt es in der Pressemitteilung weiter.