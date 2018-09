Rottenburg Herdweg-Diskussion erhitzt Gemüter

Jörg Bischof von den Grünen bedankte sich bei der Verwaltung, dass sie den Bericht möglich gemacht hatte. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass es die letzte Sitzung vor dem Bürgerentscheid um den Kiebinger Herdweg sei: "Das Motto der Stadt lautet: Mehr Steuern durch Gewerbe, aber wir müssen über die Qualität der Nutzung sprechen und darauf achten, wen wir ansiedeln."

Gewerbestrategie wurde im Gemeinderat gemeinsam beschlossen

Hendrik Bednarz mahnte, dass die Gewerbestrategie im Gemeinderat gemeinsam beschlossen worden sei. "Die große Mehrheit hat sich für mehr Fläche und mehr Arbeitsplätze ausgesprochen", erinnerte er. Auch Oberbürgermeister Stephan Neher riss der Geduldsfaden: "Deutschland ist eine Industrienation, wir sind Weltmarktführer." Das generelle Problem sei doch, dass sich die Leute nicht einschränken lassen wollen. "Ich bekomme ständig Bilder von Menschen, die überall auf der Welt Urlaub machen." Das sei doch das eigentliche Problem der Nachhaltigkeit. "Da wollen sich die Leute aber nicht einschränken lassen."

CDU-Stadtrat Reinhold Baur aus Ergenzingen äußerte sich zur Situation in seinem Teilort: "In Ergenzingen ist viel entstanden, was Arbeitsplätze angeht. Weil hier immer so getan wird, als hätten wir die Flächen verschleudert." Dieser Annahme widersprach er vehement und erinnerte daran, dass auch Firmen abgelehnt worden seien. "Wir arbeiten doch mit Verstand", so seine Devise.

Dem pflichtete Margarete Nohr (SPD) bei. Sie erinnerte an den eigentlichen Punkt der Tagesordnung. Hier gehe es bloß um eine Stellungnahme der Verwaltung und plötzlich sei man in der Diskussion wieder in ganz anderen Bereichen gelandet. "Wir können den Ortschaften schon zutrauen, dass sie nur die Firmen zulassen, die auch für Arbeitsplätze sorgen." Gleichzeitig solle sich beim Thema Nachhaltigkeit jeder an die eigene Nase packen: "Da wollen wir dann nicht genügsam sein."