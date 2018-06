Rottenburg Heiße Metalparty zum warm werden vor dem Festival

Für jeden etwas dabei

Für jeden Metal-Geschmack sei etwas dabei. Eröffnet hatte "Archetype" aus Böblingen das Warm Up. Die Band hatte sich 2013 gegründet und nahm die kurze Strecke nach Rottenburg auf sich, um bei Sonnenschein und hohen Temperaturen die Gäste vom Außenbereich in die Klause zu locken. "Dieses Mal haben wir hauptsächlich regionale Bands", freute sich Sven Klose neben "Archetype" aus Böblingen, "HML" aus Tuttlingen, "Endlevel" aus dem Schwabenland und die Headliner "Fateful Finality" aus Weil der Stadt begrüßen zu dürfen. Uwe Frank pflege gute Kontakte zu den Bands und hätte dem Warm Up einige Höhepunkte beschert. Dieses Mal sei jedoch keine Punk Band dabei gewesen.

Aus der Oberpfalz war die 2010 gegründete Band Virus 41 angereist. Die rund dreieinhalb Stunden zurück in die Heimat nahmen Robert Seidr sowie Peter, Julian und Mario Höcherl erst am Sonntag auf sich. "Wir schauen uns das Schwabenland an", erklärten die bayerisch Sprechenden Musiker, dass sie bereits in Esslingen waren, aber Rottenburg bisher nur vom Namen her kannten. Bereits im vergangenen Jahr wollten sie nach Rottenburg kommen, nun hätte es geklappt. Aus Platzgründen musste "Virus 41" auf ihren Bassisten verzichten, worunter die Show aber nicht leiden werde, versprachen die Oberpfälzer. Ihr Versprechen hielten sie dem Anblick der tanzenden Gäste, die bis zuletzt mitmachten. Harte Klänge kamen beim Publikum so gut an, dass sich die Fläche vor der Bühne bald füllte. Die bayerischen Witze, in denen auch Reiner Calmund oder Jogi Löw ihr Fett abbekamen, belohnte das Publikum mit viel Applaus. Bud Spencers beste Film-Zitate hatten sie in einem Song zusammengefasst. Natürlich musste das Bier, wie es in Bayern üblich ist, zur Unterstützung der kreativen Gruppe fließen.

Die Thrash-Metaller von "Fateful Finality", Headliner der Party und Gewinner des Wacken Metal Battle Germany 2012 zeigten, wie hart Metal klingen kann. Auch hier konnte sich das Publikum nicht halten und so wurde der Vorbühnenbereich erst wieder zum Abschluss der Warm Up Party leer – eine gute Vorbereitung für das With Full Force Open Air vom 14. bis 16. Juni in Ferropolis.