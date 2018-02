Rottenburg Hartes Urteil für heimliches Schnapsversteck

Rottenburg-Ergenzingen. Mit Showtanz, dem Lausbühlhexentribunal sowie Musik und der "Ro-Show" mit der Oberbürgermeisterriege aus Rottenburg nahm die Fasnet beim Brauchtumsabend der Narrenzunft Fahrt auf.

Gleich mehrere närrische Akteure zogen das Geschehen im Flecken durch den Kakao. Kathrele und Marile alias Gabi Schall und Nadine Schweinbenz hatten wie immer Haare auf den Zähnen und verteilten großzügig Seitenhiebe auf einige Mitglieder der Narrenzunft.

Manuel Ranft führte souverän durch das mehrstündige Programm und sorgte als "Sheriff von Klein-Paris" für närrisches Recht und närrische Ordnung. Chef von Klein-Paris sei zwar Ortsvorsteher Reinhold Baur, aber in Ergenzingen gebe es eben nicht nur Lämmer. Oberhäuptling von Rottenburg sei "Schwarzfuß" Stephan Neher, der entscheide, was jeder so an Geld bekomme. Trotz Rekordhaushalt käme man sich als Ergenzinger beim Geldverteilen ein stückweit verarscht vor. So sei der Friedhof nur halb saniert und tauche schon nicht mehr im Finanzplan auf – ebenso wie der Bahnhof. In der Kernstadt werde halt vieles schneller durchgezogen, etwa der Rathausanbau, "wenns da teurer wird, juckt des koi Sau", meinte der Sheriff von Klein-Paris in seiner gereimten Büttenrede.