Rottenburg Harmonische Klänge auf hohem Niveau

Ihr markantestes Stilelement ist die perkussive Deckenarbeit, bei der die Fingerknochen auf die Hölzer der Instrumente krachen und einzigartige Klänge erzeugen. Es wird geklopft, geschabt und gekratzt oder mit dem Violinbogen und Bottleneck gespielt. Von temporeich bis besinnlich zieht das Duo auf hohem technischen Niveau alle musikalischen Register.

Das Programm der "Magic acoustic Guitars" erstreckt sich neben zahlreichen Eigenkompositionen von klassischen Kompositionen wie Mozarts "Rondo alla Turca" über Jazzstücke wie "Sweet Georgia Brown" und Django Reinhardts "Djangos Tiger" bis hin zu Klassikern wie "Hotel California", "Sultans of Swing" oder "Tears in Heaven". Ihre Arbeit brachte Palatzky und Waßer bei der Goldenen Künstler-Gala die Auszeichnung "Künstler des Jahres 2014" in der Sparte "Instrumentalisten" ein.

Weitere Informationen: http://www.magic-acoustic-guitars.com