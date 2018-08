Rottenburg Hanf: Mehr als nur eine Droge

Bis zur Ernte ist es allerdings ein weiter Weg: Erst musste Teufel bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung anzeigen, dass er Nutzhanf anbauen möchte und detailliert angeben welche Sorte. Nachdem das genehmigt wurde, durfte er die Samen auf den drei Hektar Land, die er auf Gemarkung Baisingen dafür zur Verfügung hat, aussäen. Sobald die Pflanzen blühen, muss er dies melden, dann wird von den Behörden geprüft, ob alles immer noch den gemachten Angaben entspricht.

Ernte im September

Voraussichtlich Mitte September werden Daniel Teufel und Fabian Thomas ihre erste Ernte einfahren können, daraus sollen Kekse, Öl und Samen zur Weiterverarbeitung entstehen. Wenn der Hanf reif ist, wird er normal gedrescht, am gleichen Tag noch getrocknet. "Um die Kekse zu backen und zu vertreiben, steht Hanfjunge in Gesprächen mit einer lokalen Bäckerei", erzählt Fabian Thomas. Und um das Öl herzustellen, werden die Samen an einen Presser gegeben, erklärt er weiter. Anschließend kommt das Öl fertig zurück.

Mit weiteren Ideen für Produkte spielen Daniel Teufel und Fabian Thomas bereits, sprechen mit möglichen Geschäftspartnern. Einiges könnte da noch möglich sein, sagen sie. Alles getreu ihrem Motto: "Gibt es eine bessere Motivation als die Leidenschaft mit Herz?!"

Übrigens: Wer jetzt denkt, er könnte auf den Feldern um Baisingen ein wenig "Gras" zum Rauchen abstauben, der liegt falsch. Da es sich bei der angebauten Sorte von Hanfjunge um Nutzhanf handelt, der einen maximalen THC-Gehalt von 0,2 Prozent hat, würde der vielleicht gewünschte berauschende Effekt nicht eintreten. Darauf weisen auch Schilder an den Feldern hin.

Weitere Informationen: Zu erreichen ist Hanfjunge im Internet unter https://www.hanfjunge.de