Rottenburg Hammeltanz gehört zum Ortsgeschehen

Ab 1947 beginnen dann die Aufzeichnungen von fast jährlich stattfindenden Hammeltänzen. Der erste Hammelkönig war Fritz Saile aus dem Jahrgang 1926 bis 1928. Seither wurden 69 Hammelkönige gekürt, in diesem Jahr ist der 70. Hammelkönig an der Reihe. Der älteste noch lebende Hammelkönig ist Karl Beuter, Jahrgang 1930, der im Jahr 1950 Hammelkönig wurde.

Seit 1969 ist der Hammeltanz außerdem in ein Kirbe-Heimatfest eingebunden, welches die Heimatzunft ausrichtet. Nach einem Festumzug durch Hirrlingen findet in einem abgesteckten Kreis auf der Lehenwiese der Tanz statt. Auch einige Hammel werden in diesem Jahr wieder dabei sein.

Der so genannte Uhrmacher stellt einen Wecker, und wenn dieser schellt, ist der Hammelkönig, der den von Hand zu Hand gehenden Säbel hält oder auf diesen zuläuft. Die Veranstaltung wird auch genutzt, um die internationalen Partnerschaften zu pflegen, etwa mit den Partnergemeinden Hajos oder Minerbio.

Festumzug mit den Königen samt Partnerinnen seit dem Jahr 1947

Die Hirrlinger Kirbe ist nicht zuletzt garant für Konzerte großer Bands, etwa der jungen Klosterthaler, der Spider Murphy Gang oder in diesem Jahr der Münchener Freiheit. Zudem werden am Freitag, 19. Oktober, die Dirndlknacker auftreten, am Samstag, 20. Oktober, dann die Münchener Freiheit. Am Sonntag, 21. Oktober, findet zunächst ein Gottesdienst statt, danach gibt es Mittagstisch mit Kirbebraten. Um 14 Uhr beginnt der Festumzug mit den Hammelkönigen samt Partnerinnen seit 1947.

Anschließend ist der Hammeltanz des diesjährigen Rekrutenjahrgangs 1998/99 und anschließend Brauchtumsprogramm im Festzelt, erstmals mit der Hirrlinger Kindertrachtengruppe. Am Montag, 22. Oktober, findet zum Abschluss noch ein Senioren- und Kindernachmittag statt.