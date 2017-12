Rottenburg Großer Rückhalt für die Vorsitzende

Fest steht bereits ein weiterer "Baby- und Teenie-Basar", der am 3. März 2018 in der Breitwiesenhalle stattfinden wird, und eine Vernissage von Künstlern im Kindesalter am 11. März im Vereinsdomizil Ergenzinger Bahnhof. Diese Vernissage erfolgt in Zusammenarbeit mit dem katholischen Kindergarten (Aussteller) und dem Kulturausschuss des Ortschaftsrates.

Ein großer Teil des anfallenden "Bewirtungsgeldes" soll dabei für eine neue Kletteranlage im Kindergarten gespendet werden. Außerdem wird es vom 30. Juni bis 1. Juli die zweite Ergenzinger Kreativmeile geben. Die Vorbereitungen dafür sind bereits in vollem Gange.

Zu guter Letzt will der Verein seine ersten erwirtschafteten "Schätze" in Zusammenarbeit mit dem örtlichen DRK den Senioren in Form von kostenlosem Kaffee und Kuchen zur Verfügung stellen. Zudem ist eine Sachspende in Form von kleineren Sportgerätschaften an die Seniorengymnastik geplant.