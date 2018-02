Rottenburg Großer Andrang im Technikraum

Ansonsten war die Schule an diesem Tag gläsern. Da gab es Versuche in den Bereichen Chemie, Physik und Biologie, die Kreisjägervereinigung informierte im Schulhof, das Jugendbüro machte mit einer Stellwand auf sich aufmerksam, und wer wollte, konnte auf den Spuren von Franz Marc malen, spielen, forschen und kreativ sein.

Erdkunde durfte an diesem Tag spielerisch gelernt werden, eine Technik Ausstellung wurde geboten, und musikalisch veranlagte Kinder konnten sich einem Crashkurs ins Sachen Gitarre und Cajon versuchen.

Natürlich waren auch die Klassenzimmer und Lernateliers geöffnet. In der Schulküche gab es "Versucherle" zu verkosten, und wer an diesem Tag über die Mittagszeit verweilte, konnte sich in der neuen Mensa an Linsen und Spätzle oder aber Maultaschen mit Kartoffelsalat gütlich tun. Natürlich gab es auch Kaffee und Kuchen, und wer es danach noch etwas sportlicher wollte, der konnte sich in der Turnhalle vergnügen.

Dass es ein insgesamt toller Tag mit vielen Angeboten für Eltern und Schüler wurde, dafür sorgten die Lehrerinnen und Lehrer, unterstützt durch die "GMS-Experten" (Schülerinnen und Schüler), die gekonnt Rede und Antwort standen.