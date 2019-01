Rottenburg Gospel-Lieder von der Liebe Gottes

Rottenburg. Der Gospel-Projektchor "Carmeleons Plus" ist bei zwei Konzerten in der Festhalle Rottenburg zu hören: Am Samstag, 26. Januar, ab 19 Uhr sowie am Sonntag, 27. Januar, ab 15 Uhr singt der Chor sein aktuelles Programm unter dem Titel "S.I.N.G." mit Gospels, Balladen und traditionellen afrikanischen Liedern. Begleitet wird der Chor wieder von der Band "Joyful Noise". Die Lieder enthalten teilweise Soli, die allesamt von Solisten aus den Reihen des Chores "Carmeleons Plus" gesungen werden.