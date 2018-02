Rottenburg Geschichtsverein droht selbst Geschichte zu werden

Ergenzingens stellvertretender Ortsvorsteher Rudolf Schäfer konnte dann der Vorstandschaft einstimmige Entlastung erteilen. Die derzeitige Entwicklung sei mehr als bedauerlich, so Schäfer. In irgend einer Form sollten bestimmte Dinge wie die Ahnenforschung und die Aufarbeitung der örtlichen Geschichte aber weiter gehen, meinte er.

Beim Jahresgeschäft sei einiges auf der Strecke geblieben, räumte dann Schriftführerin Elisabeth Kniesz ein. Dennoch gab es für die Kinder des Ferienprogrammes tolle Angebote des Vereins mit Besuchen des Dorfmuseums in Beuren und den Urweltfunden in Holzmaden. Der Jahresausflug führte die Heimatkreisler in die Gold- und Silberstadt Schwäbisch Gmünd, wo sie durch die dort ansässige Ergenzingerin Christine Müller eine sachkundige Führerin hatten. Ansonsten bestand die Jahreshauptarbeit in der Digitalisierung alter Filme und dem Verpacken historischer Bilder, die im Rathaus gelagert sind, um sie vor den dortigen Sanierungsmaßnahmen zu schützen.

Letztlich gab Kassiererin Susanne Fleiner einen mehr als zufriedenstellenden Kassenbestand bekannt. Im Falle einer Vereinsauflösung wird die kommende außerordentliche Jahreshauptversammlung auch über dessen Verwendung und die der Liegenschaften des Vereins entscheiden.