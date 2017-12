Rottenburg Gelungenes Konzert

Einen großen Auftritt hatte auch das Jugendblasorchester der Vorstufe unter der Leitung von Arno Hermann. Die jungen Musiker spielten den "Gallant March" von John Higgins sowie einen "Czardas" von Ernie Waits. Auch "Jungle Bells", eine Komposition von James Lord Pierpont durfte nicht fehlen. Nach der Übergabe der Stipendien der Hoffmeister-Akademie konnte man noch Alicia Reincke an der Flöte erleben, sie spielte aus der "Flute de Pan" das Stück "Pan et les oiseaux." Sophie Bachteler spielte ebenfalls auf der Flöte das Stück "Concertino" von C. Chaminade.

Auch Schumann-Lieder wurden aufgeführt, hier brillierten Mohini Sharma als Gesangsolistin und David Berweiler am Klavier. Das Streicherensemble von Sylvia Bauer konzertierte mit dem "Kanon in D" von Johann Pachelbel, und zum Abschluss hatte das Jugendblasorchester noch einige flotte Stücke auf Lager.