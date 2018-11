Rottenburg Gelegenheit zum Verschnaufen

Auch Ortsvorsteher Reinhold Baur fand anerkennende und lobende Worte. Er erinnerte an die Höhepunkte der vergangenen Jahre. Sei es nun die Biotopvernetzung, der Teich am Pflasterbergle, die Schaffung des Naturparkes oder des Eulen-Wanderweges. Bei all diesen Maßnahmen und das waren beileibe nicht alle, sei der Natur – und Vogelschutzverein äußerst aktiv gewesen. Bevor es dann zu einem kleinen Spaziergang ging, bei dem auch die von Richard Anhorn gespendete Aussichtsplattform am Pflasterbergle und der neue Froschzaun besichtigt wurden, gab Baur noch Infos über die Standplätze der acht neuen Holzbänke.