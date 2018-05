Rottenburg Für schuldunfähig erklärt

Die Staatsanwaltschaft forderte die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, räumte gleichzeitig unter Auflagen die Möglichkeit ein, dass dies zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Verteidigerin plädierte zwar aufgrund der Schuldunfähigkeit auf Freispruch, stellte aber auch noch eine andere Alternative zur Diskussion. Wenn das Urteil zur Bewährung ausgesetzt werde, könne die 65-Jährige vorübergehend in der Tübinger Uniklinik für Psychiatrie untergebracht werden. Von da aus solle sie dann in der näheren Umgebung nach einem Platz für eine ambulante psychiatrische Pflege suchen, um in ihrem gewohnten Umfeld bleiben zu können.

Den Plädoyers entsprach das Gericht auch am Ende zu großen Teilen. Das Urteil besagt, dass die 65-Jährige in Zukunft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Das Ganze wird aber auf vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt. In dieser Zeit muss sie mit Hilfe eines Bluttests regelmäßig Alkoholabstinenz und Medikamenteneinnahme nachweisen. Die Verurteilte solle direkt bei der Tübinger Klinik vorstellig werden, die zuständigen Ärzte seien schon informiert.

"Wir waren die ganze Verhandlung bemüht, das Richtige und Gute für sie zu tun, und gleichzeitig auch für die Allgemeinheit", erklärte Richter Ulrich Polachowski. Die ambulante psychiatrische Pflege, in die die Frau, sobald ein Platz frei werde, wechseln solle, sehe er als eine gute Lösung an.