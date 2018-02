Rottenburg Fünf Narrenringe zu Gast

Ab 16.30 Uhr waren in der Ortsmitte wieder – von Brauchtumsmeister Manuel Ranft moderiert – zweieinhalb Stunden lang Brauchtumsvorführungen der Blätzesbuba und verschiedenen Gastzünften zu sehen. Für Schwung sorgen die "Fleckahuper". Mit einem "Dämmerumzug", der sich vom "Ochsen" aus in die "Narrhalla" bewegte, begann dann die eigentliche Geburtstagsfete der Ergenzinger Zunft. Dort angekommen sorgten außer der Kapelle "Fashion", noch die Narren aus Ergenzingen, Altheim und Seebronn für närrische Kurzweil. Dazu noch die Guggamusik "Lustige Brut" aus Göttelfingen und die "Yetis" aus Stockach. Letztere legten Zeugnis davon ab, dass sie nicht umsonst vor einigen Jahren Sieger des vom Südwestrundfunk präsentierten "närrischen Ohrwurmes" waren. Sie brachten die Halle schlichtweg zum "Beben". Der Sonntag begann um acht Uhr mit dem närrischen Wecken der Bevölkerung an verschiedenen Stellen im Ort durch die "Fleckahuper". Traditionell schloss sich dem "Morgawecka" die gut besuchte und von Pfarrer Klaus Renneman zelebrierte Messe in der Heilig-Geist-Kirche an. Rennemann, der selbst praktizierender Narr in der Ergenzinger Zunft ist, erinnerte in seinen Worten daran, dass die Fasnet durchaus auch einen ernsthaften Charakter hat und das vor allem das Miteinander gefordert ist. Bei anschließenden Zunftmeisterempfang im Zunftheim brachte der "Moser" alias Michael Weinmann mit seiner Klampfe und einigen "Lompaliedle" alle in Hochstimmung.

Ab 14 Uhr setzt sich dann der farbenprächtige Geburtstagsumzug, in dem sich insgesamt fünf Narrenringe aus dem Südwesten widerspiegelten, in Richtung Breitwiesenhalle in Bewegung. Daran mitwirken werden neben einigen Laufgruppen und vielen Musikkapellen die Zünfte aus Ergenzingen, Empfingen, Bad Imnau, Freiburg, Kiebingen, Gruol, Rottenburg, Weitingen, Dettensee, Schabenhausen, Bühl, Hohentengen, Mühringen, Brigachtal, Wessingen, Kirrlach, Konstanz, Neuhausen, Donaueschingen, Bad Dürrheim, Schwenningen, Hausen vor Wald und Wurmlingen.

Schlägerei vor der Halle

Am Samstag kam es am Rande der närrischen Geburtstagsfeierlichkeiten zwischen Halle und Schule zu unschönen Szenen. Nach Zeugenaussagen lieferten sich dort 30 bis 40 Jugendliche eine Schlägerei. Die 16- bis 18-Jährigen sollen sich mit Flaschen beworfen und aufeinander eingetreten haben. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt. Im Zusammenhang mit ihrer Veranstaltung stehe die Auseinandersetzung aber nicht, erklärte die Ergenzinger Zunft.