Rottenburg Förderung für Familien an der Armutsschwelle

Seit dem Jahr 2013 gibt es die Kreisbonuscard in Rottenburg. Sie bietet Angebote von privaten Anbietern und städtische Leistungen wie etwa eine Vergünstigung in den Rottenburger Bädern oder im Stadtbus. Mittlerweile gibt es rund 45 Angebote von Vereinen, Geschäften und Institutionen. Sie sind in einer Broschüre zusammengefasst. Die Rottenburger Stadtverwaltung bietet selbst rund zehn Vergünstigungen an.