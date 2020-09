Rottenburg FFP2-Masken für manche Schüler

Rottenburg - In einem Offenen Brief wendet sich die Fraktion von Bündnis 90/Grüne im Rottenburger Gemeinderat an Oberbürgermeister Stephan Neher. Die fünf Räte bitten die Verwaltung, bestimmten Schülern FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen, "damit diese am Unterricht teilnehmen können". Ein Offener Brief erscheint der Fraktion als unbürokratischster Weg für ihr Anliegen.