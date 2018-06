Rottenburg Fehlende Bademeister werden ersetzt

Rottenburg. In diesem Sommer öffnete das Freibad erst um 8 Uhr, montags sogar erst nachmittags. Vielfach wurde protestiert und wilde Spekulationen waren im Umlauf.

Zu Unrecht, wie von Martin Beer und Philipp Auer jetzt zu erfahren war. Es habe am fehlenden Personal gelegen, erklärten sie. Mit den vorhandenen Kräften seien die kürzeren Öffnungszeiten der Bäder gerade so zu stemmen gewesen. Das wichtigste ist dabei ein Fachangestellter für Bäderbetriebe, kurz Bademeister genannt.

Bei diesem Beruf denken die meisten an einen gemütlichen Job, das täusche aber. Die Fachkraft müsse viele verschiedene Aufgaben übernehmen, technisch versiert sein, das Wasser kontrollieren und auch Schlichter bei auftretenden Differenzen zwischen den Badegästen sein. Einfach ein "Mädchen für alles" und nebenbei sind die Becken zu beaufsichtigen. So lange das Freibad geöffnet ist, ist die Fachkraft also immer voll gefordert.