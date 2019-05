Rottenburg Fehlalarme in Sporthalle halten Feuerwehr auf Trab

Im April war es zu einem Gasalarm durch eine undichte Leitung in der Heizungsanlage in der GMS gekommen, die Feuerwehr Ergenzingen war angerückt. Durch das schnelle Reagieren eines Gemeindemitarbeiters konnte Schlimmes verhindert werden und niemand wurde verletzt. Ein wichtiger Einsatz der Retter, doch in diesem Jahr nicht der einzige an der GMS Ergenzingen. Denn immer wieder seit Beginn des Jahres müssen die Feuerwehrleute anrücken und nach dem Rechten sehen. Obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, doch die Brandmeldeanlage hat wohl einen Defekt – löst so immer wieder Einsätze und Unterrichtsunterbrechungen an der GMS aus.

Unterricht muss jedes Mal abgebrochen werden

Bei jedem Alarm müsse der Unterricht sofort unterbrochen und die Sporthalle geräumt werden, erzählt Sportlehrerin Cornelia Ziegler-Wegner, die auch für die Bürger für Ergenzingen im Ortschaftsrat sitzt. "Das Schulgebäude ist gleich gegenüber der Sporthalle und natürlich bekommen auch die Schüler in den Unterrichtsräumen mit, was auf dem Schulhof los ist und sind abgelenkt. Die Fahrzeuge kommen ja alle mit Sirene. Anfangs waren vor allem jüngere Schüler sehr verängstigt und besorgte Eltern riefen an", teilt Ziegler-Wegner mit. Bewundernswert sei, dass weiterhin jeder Einsatz immer ruhig verlaufe und die Feuerwehrleute immer konzentriert bei der Sache seien, teilt die Lehrerin mit.