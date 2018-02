Rottenburg Fasnet, wie man sie gerne mag

Rottenburg-Ergenzingen. Rein zwangsläufig hatte der närrische Lindwurm natürlich nicht mehr die Qualität des Jubiläumsumzuges, und so sahen etliche tausend Besucher bei herrlichem Narrenwetter zumindest vom Namen her auch fast nichts, was man nicht schon mal in Klein-Paris in Augenschein genommen hatte.

Dennoch hatte die rekordverdächtige Zuschauerkulisse ihren Spaß und die Narren obendrein. Herrliches Wetter sorgte zudem für gute Laune, und so war der Umzug, übrigens der vierte in 14 Tagen, auch in Ordnung. Zu den bekannten Zünften gehörten die Einheimischen sowie Narrenzünfte aus Hochdorf, Bergfelden, Rohrdorf, Wolfenhausen, Schwalldorf, Poltringen, Börstingen, Göttelfingen, Loßburg, Weiler, Dettenhausen und Dietersweiler.

Zu gefallen wussten vor allem auch private Initiativen, wie die "junge Familie" aus Ergenzingen, oder die Laufgruppen aus Rohrdorf und Baisingen. Diese Gruppen präsentieren sich jedes Jahr in neuen Outfits und sind einfach schön anzusehen, und davon zeigten sich auch die Besucher begeistert. Dagegen gefiel die von Hexengruppen teilweise eingesetzte Pyrotechnik weniger. "Das sollten die Narren einfach sein lassen", monierte eine Zuschauerin und weiter: "Dadurch wird eine Hexengruppe auch nicht schöner."