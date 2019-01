Rottenburg Farbenfrohe Prozession zieht durch die Stadt

Rottenburg. Die Statuen wurden gesegnet. In einer großen Prozession zogen die philippinischen Katholiken anschließend zur Festhalle. Dabei trugen sie auch eine riesige Santo-Nino-Figur an der Spitze des Zuges. Diese war prächtig mit Blumen geschmückt. Mit Gesängen und Gebeten ging es in die Festhalle, wo zunächst Tänze mit den Statuen des Santo Nino auf dem Programm standen.

Anschließend gab es Mittagessen, wobei es auch ein Buffet mit philippinischen Spezialitäten gab. Danach wurden die deutsche und die philippinische Nationalhymne gesungen. Der Präsident der Santo-Nino-Gruppe aus Süddeutschland, Alfredo Silacan sprach ein Grußwort und Uwe Epersberger führte in die spannende Geschichte des Santo-Nino-Festes ein, welches auch auf den Philippinen gefeiert wird.

Das Sinulog-Santo-Nino Festival ist ein jährliches kulturelles und religiöses Festival, das am dritten Sonntag im Januar in Cebu City stattfindet. Es ist das Zentrum der katholischen Feierlichkeiten von Santo Niño auf den Philippinen. Das Festival gilt als das erste der beliebtesten Festivals auf den Philippinen. Anschließend folgten viele tolle und farbenprächtige Tänze der verschiedenen philippinischen Gruppen aus ganz Baden-Württemberg. Auch Gesänge wurden zum besten gegeben, und Gebete sowie ein Grußwort des philippinischen Honorarkonsuls Axel Neumahr rundeten den Nachmittag ab. Am Abend wurde weiter getanzt, etwa ein Tanz aus dem Musical Sister Act. Zudem gab es eine tolle Lotterie für die Teilnehmer mit Gewinnen aus der philippinischen Heimat.