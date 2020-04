Rottenburg Familien-Grüße über den Corona-Bauzaun

Nach wie vor sollen die Kontakte allerdings so gering wie möglich gehalten werden. Deshalb setzt die Hospitalstiftung außerdem Tablets ein, mit denen Bewohner und Angehörige sich per Video verbinden können. "Diese Möglichkeit wird gerne von weiter entfernt lebenden Leuten genutzt", erklärt Heimleiterin Rosemarie Stegmann. Für den Kontakt durchs Fenster vereinbaren die Angehörigen vorab mit den jeweiligen Pflegeheimen einen Termin. Dass Nachbaren und Bekannte ans Fenster kommen, sei indes nicht vorgesehen, so Stegmann. "Alle Beteiligten freuen sich riesig über diese Lösung."