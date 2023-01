1 Polizeiangaben zufolge wurde der Fahrer zwischen seinem Fahrzeug und einem zweiten Bus eingeklemmt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Eibner/DROFITSCH

Schrecklicher Unfall in Rottenburg: Ein Busfahrer wird von seinem eigenen Fahrzeug eingeklemmt und stirbt. Notfallseelsorger kümmern sich um die Fahrgäste.















In Rottenburg ist ein Busfahrer von seinem eigenen Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Der 68-Jährige war am Sonntagnachmittag aus seinem Bus ausgestiegen, um einen technischen Defekt an einer Tür zu beheben. Das berichtet die Polizei.

Dabei bemerkte er, dass der Bus auf abschüssigem Gelände ins Rollen geriet. Er versuchte, wiedereinzusteigen, wurde den Angaben zufolge aber zwischen seinem Fahrzeug und einem zweiten Bus eingeklemmt. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Fahrgäste, die von einer Faschingsveranstaltung zurückgekehrt waren.