Rottenburg Eugen-Bolz-Gymnasium löst das Schülerzahl-Problem

Doch wie ist das Problem überhaupt entstanden? 99 Schüler hatten sich fürs neue Schuljahr beim EBG angemeldet. Das andere staatliche Gymnasium in Rottenburg, das Paul-Klee-Gymnasium (PKG), hat insgesamt 69 Anmeldungen. Insgesamt sind das bei beiden Schulen 168 Schüler. "Der übliche Klassenteiler liegt bei 30, so wurden für beide Schulen insgesamt sechs Klassen genehmigt, jeweils drei für EBG und PKG", erklärt Schulleiter Andreas Greis. Das EBG könnte also, wenn man die Zahlen auf dem Papier sieht, einige Schüler abgeben, das PKG könnte noch ein paar gebrauchen. Aber: Beide Gymnasien haben völlig unterschiedliche Profile. "Die Entscheidung der Eltern und der Schüler für die eine oder andere Schule fällt sehr bewusst." Auch Neher argumentiert das in seinem Brief an Eisenmann ähnlich.

EBG ist Modellschule für neunjähriges Gymnasium

Das EBG ist seit dem Schuljahr 2013/14 als Modellschule in den Schulversuch "Zwei Geschwindigkeiten zum Abitur an den allgemein bildenden Gymnasien" aufgenommen – also kurz gesagt: Abitur nach dreizehn Jahren, neun Jahre davon auf dem Gymnasium (G 9). Außerdem habe das EBG, unterstreicht der Rektor, ein Musik- und bilinguales Profil. Das PKG besitzt als achtjähriges Gymnasium ein Kunstprofil.