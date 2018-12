Rottenburg Etwas Besonderes zum 70. Geburtstag

Die Spielleitung obliegt Erika Grammer. Souffleuse ist Monika Künnert. Für die Maske zeigen sich Manfred Schäfer, Jennifer Drössler und Lea Raißer zuständig. Für die Technik Daniel Künnert. Für den Bühnenaufbau sorgen Joachim Hass, Andreas Haas und Stefan Kilian, für die Bestuhlung die Sportgruppe.

"Äbbes mit Niveau" wird gespielt am 3., 4., 5., 11., 12. und 13. Januar jeweils um 19 Uhr, außerdem am 6. und 12. sowie am 13. Januar jeweils um 15 Uhr.

Kartenvorverkauf ist im Foyer des Adolph-Kolping-Saals: Am Freitag, 21. Dezember, und am Freitag, 28. Dezember, von 16 bis 17.30 Uhr und am Samstag, 22. Dezember, und Samstag, 29. Dezember, von 10 bis 11.30 Uhr. Die letzten beiden Vorverkaufstage sind an den Freitagen 4. und 11. Januar jeweils von 16 bis 17.30 Uhr. Kartenbestellungen sind auch donnerstags von 17 bis 19 Uhr unter der Telefon 0170/5 24 24 13 möglich.