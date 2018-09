Rottenburg Es gibt drei neue Gesichter im Rottenburger Gemeinderat

Neher erzählte eine Anekdote aus Zeiten, in denen Sieber noch junge Mutter war. Ihr Ehemann passte in der Zeit von Gemeinderatssitzungen auf das Baby auf. Allerdings konnte er das Stillen nicht übernehmen. Was tun in Zeiten ohne Handy? "Da hat Ihr Mann dem Hauptamtsleiter das Signal gegeben, dass Sie kommen müssen. Und er hat es dann an Sie weitergegeben."