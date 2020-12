Rottenburg Ergenzinger Narren planen Corona-Fasnet

Motto: "Fasnet en dr Stub"

Neues in Sachen Fasnet hatte Schäfer auch zu berichten. Das Pressegespräch fand allerdings vor dem verschärften Lockdown statt und so sind die Vorhaben der Zunft zum großen Teil als Willensbekundung anzusehen. Die Fasnet 2021 wird auf jeden Fall unter dem Motto stehen: "Fasnet en dr Stub".

Darauf hingewiesen wurde bereits kürzlich mit einer neu entwickelten App für Smartphones, über welche die Zunft zumindest einen Teil der Mitglieder bereits informiert hat. Wer dann diese App in seinem jeweiligen App-Store unter NZE 1958 herunter geladen hat, kann sich laufend über das künftige Geschehen, die Ergenzinger Narretei betreffend, informieren. Außerdem werden die Mitglieder auch noch per Facebook, Mail und das örtliche Mitteilungsblatt über das, was derzeit Sache ist, unterrichtet. "Wichtig für uns ist, dass die Menschen wissen, dass unsere Ergenzinger Fasnet nicht ausfällt, sondern egal, in welchem Rahmen auch immer, praktiziert wird", meint Schäfer.

Narrenzeitung "Fidelia" wird erscheinen

Für den Januar ins Auge gefasst habe man die närrische Dekoration des Ortes und das Stellen des Narrenbaumes. Sicher sei auch, dass die Narrenzeitung "Fidelia" erscheinen werde. Auch das Maskenabstauben wolle man in einem kleinen Rahmen durchführen. Wer abgestaubt werden solle, sei auch schon klar. Möglich sei aber auch, dass die Fasnet bei einem Rundgang durch den Ort ausgerufen werde. Wenn alle Stricke reißen, wickle man den Dreikönigstag eben über die sozialen Medien per Video ab. Dasselbe gelte auch für die Schlüsselübergabe am "schmotzigen Donnerstag" und den Brauchtumsabend, der auf jeden Fall virtuell stattfinden und in den sozialen Medien zu hören und sehen sein werde. Je nachdem, wieviel Auftritte man diesem beliebten Ergenzinger Abend zu verzeichnen habe, werde die Zunft auch eine DVD zur Verfügung stellen. Auch einen kleinen handgestrickten Umzug hält Schäfer unter gewissen Umständen für möglich und natürlich auch eine Verbrennung der Fasnet im ganz engen Rahmen.

Alles natürlich vorausgesetzt unter der Prämisse, dass Corona und der Gesetzgeber nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung machen.