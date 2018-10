Rottenburg Ergenzingen euphorisch, Ministerium verhalten

Der VVS gibt sich auf Nachfrage unserer Zeitung wortkarg, bestätigt jedoch: "Die Stadt Rottenburg ist mit dem Wunsch zur Aufnahme von Ergenzingen in den VVS auf uns zugekommen", sagt Pressesprecherin Pia Scholz. Baur geht hingegen einen Schritt weiter und versichert: "Es gibt die grundsätzliche Aussage vom VVS, uns aufnehmen zu wollen." Der Ortsvorsteher wagt sich sogar an eine Prognose: "Wenn alles richtig läuft, ist der Beitritt im kommenden Jahr umsetzbar."

Sowohl Scholz als auch Baur betonen jedoch, dass weitere Akteuere dem VVS-Beitritt zustimmen müssen. Da ist zum einen der Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau (Naldo), dem Ergenzingen momentan noch angehört und mit dem man derzeit in Verhandlungen stehe. Mit am Tisch sitzt aber auch das baden-württembergische Verkehrsministerium – was mit Blick auf den Baden-Württemberg-Tarif, der landesweit im Dezember eingeführt wird, eine besondere Note erhält. Baur bedauert: "Der Baden-Württemberg-Tarif bringt für uns Hürden mit sich."

Problemfall BW-Tarif

Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember tritt der Baden-Württemberg-Tarif inkraft. Das bedeutet: Die Anzahl der Tarifzonen im gesamten Ländle wird reduziert, ebenso kooperieren die einzelnen Tarifverbünde besser. Durch diese Vereinfachung wird es möglich sein, bereits beim Start der Reise einen zielgenauen Fahrschein bis zur gewünschten Endhaltestelle zu lösen. Auch in Ergenzingen muss man sich dann nicht mehr zunächst ein Ticket bis nach Bondorf kaufen, sondern kann sofort bis nach Stuttgart lösen – oder zu einem anderen Bahnhof.

Entsprechend zurückhaltend gibt man sich beim Landesverkehrsministerium bei der Causa Ergenzingen. Ohnehin sagt Pressesprecherin Babett Waschke: "Das Anliegen befindet sich derzeit noch in der Sondierungsphase. Dem Land liegt noch kein offfizieller Antrag vor." Die Diskussion sei "noch verfrüht", meint Waschke, und verweist auf den BW-Tarif: "Ab dann können auch von Ergenzingen aus alle Ziele im VVS-Gebiet inklusive Stadtbahn in Stuttgart mit nur einem Fahrschein erreicht werden. Zudem werden die Fahrpreise gegenüber heute spürbar vergünstigt werden. Die genaue Höhe wird in den nächsten Wochen im Rahmen der Tarifoffensive des Landes festgelegt werden."

Diese Regelung gelte laut der Sprecherin des Verkehrsministeriums zunächst für Einzelfahrscheine. In wenigen Jahren sollen die Zeitkarten folgen. "Das Land spricht sich dafür aus, zunächst diese zeitnahen positiven Entwicklungen für Ergenzingen abzuwarten und dann zu bewerten, ob ein Anschluss an den VVS-Tarif noch erforderlich und gewünscht ist", sagt Waschke gegenüber unserer Zeitung und lässt durchsickern, dass man von der Ergenzinger Idee im Ministerium nicht voll überzeugt ist: "Ziel des Landes ist eine für die Fahrgäste übersichtliche Verbundstruktur. Diese wird durch weitere Sonderregelungen erschwert. Einigen Preisvorteilen werden bei einem Anschluss Ergenzingens an den VVS auch gewisse Preisnachteile gegenüberstehen."

Stadt begrüßt Wechsel

Der BW-Tarif ist für Baur jedoch kein Argument, das gegen einen VVS-Beitritt spricht – im Gegenteil. Denn: Da der VVS die Anzahl seiner Tarifzonen im Zuge der Einführung des BW-Tarifs radikal von 52 auf fünf reduziert, ist es wahrscheinlich, dass auch Ergenzingen zu einer dieser fünf Zonen gehören wird und keine eigene, sechste Zone bilden wird. Bei einer Fahrt nach Böblingen oder Sindelfingen würden sich in Ergenzingen startende Fahrgäste somit in der gleichen Tarifzone bewegen, nach Stuttgart würde nur eine Zonengrenze überschritten werden. Das macht das Bahnfahren ab Ergenzingen günstiger als heute – und genau das ist Baurs Forderung, der unterstreicht: "Wir hoffen auf Unterstützung, auch wenn wir am Rand liegen."

Unterstützung erhält Ergenzingen zumindest aus dem Rottenburger Rathaus. Birgit Reinke, Sprecherin der Stadtverwaltung, verdeutlicht: "Wir begrüßen einen Wechsel zum VVS. Vor allem werden die Ergenzinger davon profitieren, das wird aber auch für die Bürger aus der ganzen Stadt von Vorteil sein." Nicht zuletzt würden die beiden Ergenzinger Gewerbegebiete vom VVS-Beitritt profitieren, die wiederum eine wichtige Funktion für die Gesamtstadt erfüllen, weshalb Reinke klarmacht: "Die Aufnahme in den VVS hätte einen Mehrwert für alle."

Ortsvorsteher Baur bestätigt, dass man beim VVS-Beitritt nicht nur den Bürger im Blick habe, der günstiger und komfortabler in Richtung Stuttgart fahren wolle: "Es kommen klare Forderungen von den Betrieben in Ergenzingen, in den VVS zu wollen." Und: "Großer Wunsch ist auch eine Bahnhaltestelle im Gewerbegebiet Ergenzingen-Ost." Die sei zwar noch Zukunftsmusik, dennoch verdeutlicht Baur: "Das sind Dinge, die wir im Kopf haben."

Problemfall Parkplätze

Sollte Ergenzingen tatsächlich in den VVS aufgenommen werden, würde man Bondorf als bislang südlichsten Bahnhof des Tarifverbunds ablösen. Das könnte scharenweise Pendler anlocken, die mit dem Auto nach Ergenzingen fahren, dort parken und zum günstigen VVS-Tarif in den Zug einsteigen. Bondorf kann davon ein Lied singen: Die Gäugemeinde hat vor einigen Jahren an ihrem Bahnhof für 2,5 Millionen Euro ein Parkhaus mit 261 Stellplätzen gebaut. Da die Kapazität nicht aussreichte, wurden zudem 17 Parkplätze bei einem benachbarten Supermarkt angemietet sowie weite re 47 Stellplätze am Parkhaus gebaut.

Bondorfs Bürgermeister Bernd Dürr sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: "Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren in der Tat große Summen in den Bahnhofsstandort investiert. Neben dem Parkhaus haben wir Busbuchten gebaut, die Verkehrssituation vor dem Bahnhof neu geordnet sowie das Bahnhofsgebäude von der Bahn erworben, dieses saniert und zusätzlich öffentliche Toiletten eingebaut."

Ein Szenario, das auch Ergenzingen droht? Ortsvorsteher Baur weiß: "Wir müssen bei einem VVS-Beitritt ganz klar damit rechnen, höhere Fahrgastzahlen zu bekommen." Parkplatzgebühren am Ergenzinger Bahnhof seien dann laut Baur "nicht auszuschließen", zudem müsse man sich Gedanken machen, wie man zusätzliche Parkplätze schaffe. Stadt-Sprecherin Reinke gibt sich jedoch gelassen: "Der Parkplatz am Ergenzinger Bahnhof hat noch Kapazitäten. Außerdem hat ja auch Bondorf sein Parkhaus nicht über Nacht dort hingestellt."

Während das Verkehrsministerium und der VVS noch keine Prognose abliefern können, mit welchen Pendler-Zuströmen Ergenzingen im Falle eines VVS-Beitritts rechnen müsse, vermutet Bondorfs Bürgermeister Dürr: "Eine teilweise Verlagerung von Pendlern hin zu einem Einstieg in Ergenzingen ist durchaus möglich. Da in Ergenzingen die Intercitys nicht halten, werden aber vermutlich weiterhin viele Pendler in Bondorf einsteigen." Für ihn steht fest: "Wir werden auch weiterhin attraktive Pendlerparkplätze in Bondorf anbieten, so dass wir keine Befürchtungen haben, dass unser Parkhaus leer stehen könnte."