Rottenburg Erfolge in allen Leistungsklassen

Das sportliche Aushängeschild, die erste Mannschaft, erreichte in der Verbandsklasse Süd den zweiten Platz. In der Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga reichte es gegen den NSU leider nicht den direkten Aufstieg zu feiern. Wenn man allerdings den Gerüchten traut wird ein weiterer Platz in der Verbandsliga frei, den dann der TTC einnehmen dürfte. Der TTC 2 landete in der Landesklasse auf dem dritten Platz und die junge Mannschaft des TTC 3 stieg über die Relegation in die Bezirksliga auf.

Als Aufsteiger schaffte der TTC 4 den Klassenerhalt in der Bezirksklasse und der TTC 5 konnte die einzige Meisterschaft feiern und steigt in die Kreisliga A auf. Und auch die neu gegründete sechste Mannschaft erspielte sich einen guten vierten Platz.

Sportlich deutlich kleinere Brötchen gab es im Jugendbereich zu backen, denn alle Spieler der bisherigen ersten Jungenmannschaft wurden leistungsbedingt bei den Herren eingesetzt. Während der Saison gab es einen Zulauf an neuen Spielern und so wurde eine Mannschaft nachgemeldet. So nahmen bei den Jungen drei Mannschaften am Spielbetrieb teil. Erfreulicherweise konnte auch zum ersten Mal eine Mädchenmannschaft um Punkte mitspielen. Bei verschiedenen Ranglisten und Meisterschaften gab es immer wieder Erfolge zu feiern.