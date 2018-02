Rottenburg Endspurt im närrischen Klein-Paris

Erster Höhepunkt der Ergenzinger Narren ist dann der samstägliche Brauchtumsabend. Die "Narrhalla" ist an diesem Tag bereits ab 17.30 Uhr geöffnet, damit sich die Besucher vor Programmbeginn um 19.30 Uhr, kulinarisch verwöhnen lassen können. Das mehrstündige abendliche Programm steht unter dem Motto "Wildes Klein-Paris", zu Tanz und Unterhaltung spielen die "Lausbuba" aus Bondorf. Am Samstag ist die Narrenzunft beim Umzug in Betra zu Gast, am Sonntag in Eutingen und am Rosenmontag in Seebronn.

Haupttag der Ergenzinger Fasnet aber ist der Fasnetsdienstag. Traditionsgemäß wird sich da ab 13.30 Uhr ein großer, aus 52 Gruppen bestehender, närrischer Lindwurm durch den Ort, hin zur Breitwiesenhalle, schlängeln. Anschließend ist Narrentreiben auf der Straße, in den örtlichen Lokalen, im DRK-Heim und im Adolph-Kolping-Saal angesagt.

Um 18.30 Uhr wird dann auf dem Marktplatz unter Heulen und Wehklagen die Fasnet verbrannt.