Rottenburg Einsatz für kranke Kinder ist seit Jahren im Mittelpunkt

Doch mit ihrer Genesung hörten die Kolbenquäler nicht auf mit ihrem Einsatz für kranke Kinder, sondern wurden immer fantasievoller. Beim 20-jährigen Fasnetsjubiläum der Narrenfreunde Wendelsheim wurde der Lanz-Bulldog-Hof Konrad Stöhr mit dem Bulldogmuseum in eine Party- und Gastronomiemeile umgestaltet. Das Angebot an Essen und Trinken wurde begeistert angenommen, die stolze Summe von 3800 Euro war am Ende in der Kasse, die Mitglieder aber platt. Die Schlepperfreunde aus Altingen schlossen sich der Spendenaktion an, Norbert Edelmann brachte eine Spende vorbei. Die Ortschaft Wendelsheim spendete, Einwohner, Firmen und Banken unterstützten. Bei allen Veranstaltungen war das Spenden-Kässle dabei, man freute sich über jeden Betrag, auch wenn er klein war.