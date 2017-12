Rottenburg Eine Welt voller Magie und Phantasie

Rottenburg-Wurmlingen. Eröffnet wurde das Herbstkonzert von der Jugendkapelle des Musikvereins Wurmlingne. Die erst 13-jährige Vanessa Wiech führte gekonnt durch das Programm des Nachwuchses, bei dem von Funk bis Volksmusik alle Genre vertreten waren. Gleich beim ersten Stück "When the Saints Go Marching in" trumpfte der musikalische Leiter Arno Horn mit seinen Solospielern Julia Biesinger (Klarinette) und Nico Soziaghi (Trompete) auf. Anschließend zeigten die Jungmusiker ihre beim Stück "Get Funky" von Ivo Kouwenhoven ihre verrückte Seite. Bei "1000 Träume weit" summte es im Saal, denn fast alle Gäste kannten den Song, der im Original als "Torneró" bekannt ist.

Wer mehr von der Wurmlinger Jugendkapelle hören möchte, hat dazu am kommenden Samstag, 9. Dezember, beim Nikolausmarkt in Rottenburg von 11 bis 12 Uhr die Möglichkeit.

Mit "Arsenal", einem würdevoll klingenden Konzertmarsch, eröffnete anschließend das aktive Blasorchester unter der Leitung von Günter Maurer. Gefühlvoll gespielt und in das 19. Jahrhundert versetzt folgte "North and South", die Titelmelodie aus der Fernsehserie "Fackeln im Sturm". Gleich drei Stilrichtungen wurden in "Concerto d’Amore" miteinander verbunden: Barock, Pop und Jazz.