Rottenburg Ein Zeichen gelebter Solidarität

Anschließend wurde die erste Etappe gestartet, zunächst bis Weilheim, dann Tübingen, Reutlingen bis Bad Urach. Eine stolze Gesamt-Strecke von 50 Kilometern. In vier Kleingruppen abwechselnd bei Tag und Nacht bewältigen die Wallfahrenden die etwa 300 Kilometer lange Stecke nach München, auch bei winterlichen Temperaturen. Unterwegs kehren sie in den Pfarrgemeinden ein und erhalten Unterkunft und Verpflegung in einfachen Quartieren wie Gemeindehäusern oder Schulen.

Am jeweiligen Ziel wird dann das Hungertuch wie beim Staffellauf weiter gereicht. Am Samstag, 17. Februar, werden die Wallfahrenden München erreichen und nehmen am nächsten Tag am feierlichen Gottesdienst zur Eröffnung der 6o. Fastenaktion teil. Ein "alter Mitwanderer" ist Herr Bastek aus Wolfsburg, er reiste nach Hannover um sich mit dieser Gruppe zu treffen, um gemeinsam nach Trier zu reisen, dem Ausgangspunkt in diesem Jahr für die Wallfahrt. Seit 30 Jahren ist er dabei und freut sich jedes Jahr auf diese Wanderung.

Er sieht die Wallfahrten im weitesten Sinn als Demonstration für die Welt, um die Menschen zum Nachdenken anzuregen.

Begeistert erzählt er von vielen Menschen die er trifft, deren Ansichten und Lebensstil. "Es gibt viel zum Nachdenken", meint Bastek.