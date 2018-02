Rottenburg Ein unvergleichliches Konzerterlebnis

Rottenburg. Die Preisträger spielten ihre preisgekrönten Stücke, die sie zu einem ersten Platz beim Wettbewerb "Jugend musiziert" geführt hatten. Abwechslungsreich waren die Werke, die die jungen Musiker der Musikschule interpretierten. Einige der Jugendlichen sind auch Stipendiaten der Hoffmeister-Akademie, die junge Musiker in ihrem Musizieren unterstützen will. Die Bürgerstiftung fördert die Hoffmeister-Akademie, die Stipendien für begabte Jungmusiker vergibt. Karlheinz Heiss als Leiter der Musikschule Rottenburg begrüßte die Zuhörer in der Zehntscheuer und betonte, dass das Konzert ein unvergleichliches Erlebnis sei. Denn nicht jeden Tag kann man derart begabte junge Musiker erleben.

Gabriele Hagner als Stellvertreterin von Oberbürgermeister Stephan Neher überreichte gemeinsam mit Eva Rochow, der Vorsitzenden des Trägervereins der Volkshochschule, den jungen Musikern ihre errungenen Preise. Viel Engagement und Fleiß hatten die Preisträger im Vorfeld an den Tag gelegt. 25 Punkte sind der Höchstwert des Wettbewerbes, den die Jury an die Musiker vergeben kann. Etliche der jungen Musiker erzielten 24 Punkte, etwa die junge Cellistin Felicitas Reichert oder der junge Gitarrist Oliver Selivanov. Auch Cedric Riegger erzielte auf der Trompete 24 Punkte, genauso wie Alexander Forschner, der den Konzertreigen der jungen Preisträger eröffnete. Gemeinsam mit Klavierdozentin Inna Wecker spielte Forschner "Cartoons" von Pascal Proust. Akzentuiert und mit witzigen Passagen spielte Forschner das schwierige Stück. Forschner ist sicherlich zu recht Stipendiat der Hoffmeister-Akademie.

Auch der junge Posaunist Jan Matheas ist Stipendiat der Hoffmeister-Akademie und interpretierte die "Petite Suite for Trombone" gemeinsam mit Inna Wecker am Klavier. Gespielt wurde der dritte Satz aus der Suite "Carousel/Moderator." Marius Wütz interpretierte an der Trompete die "Quatre Points Cardinaux" des französische Komponistenpaars Olivier und Carole Mayran de Chamisso.